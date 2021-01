LIVE – Italia, i vaccinati aggiornati oggi mercoledì 13 gennaio: dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I numeri aggiornati delle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 13 gennaio. Il Governo Nazionale ogni giorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazione regione per regione. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulle dosi consegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e le dosi consegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa. LIVE – CONTAGI IN Italia regione PER regione (DIRETTA) TOTALE vaccinati A oggi IN Italia: 718.797 Di seguito i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di13. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in gran parte dell’Europa.– CONTAGI INPER) TOTALEIN: 718.797 Di seguito i ...

