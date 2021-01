LIVE Fiorentina-Inter 1-2 | Coppa Italia in DIRETTA | Pagelle e highlights Nerazzurri che passano il turno grazie a Lukaku!

Leggi su oasport

17.40 Finisce una partita infinita dove l'vincere all'ultimo respiroa Lukaku e si regala il quarto di finale nel derby contro il Milan. 122? Finisce1-2. 120? Goooooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuu, all'ultimo minuto cross di Barella per Lukaku che di testa non sbaglia,1-2. 118? Tiro di Biraghi che finisce sulle mani di Handanovic. 116? Terracciano dice no a Lukaku dopo un colpo di testa a botta sicura. 114? Squadre cheprevalentemente al lancio lungo, vista la stanchezza in campo. 112? Entrambe le squadre provano a vincere per evitare i rigori. 110? Esce fuori dal campo per le medicazioni Vlahovic. 108? Problema fisico per ...