LIVE Fiorentina-Inter 1-1 | Coppa Italia in DIRETTA | si va ai supplementari!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Finisce il secondo tempo1-1, si andrà ai tempi supplementari. 90? Ci saranno due minuti di recupero. 88? Hakimi prova il tiro, respinge ancora Terracciano. 86? Conclusione di Bonaventura che chiama all’vento Handanovic. 84? Fuori Gagliardini e dentro Barella per l’. 82? Perisic cross basso perfetto per Sanchez che non trova la porta di piatto. 80? Giallo per Igor per fallo su Vidal. 78? Conclusione debole di Venuti da fuori area. 76? Ricordiamo che in caso di pareggio si va ai supplementari e ai rigori. 74? Hakimi di destro sfiora il secondo palo! 72? Fuori Lautaro Martinez e Young dentro Lukaku e Hakimi per l’. 70? Tiro di Kolarov che finisce nelle mani del portiere. 68? Si preparano altri ...