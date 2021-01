LIVE Fiorentina-Inter 0-0 | Coppa Italia in DIRETTA | subito giallo per Eysseric!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Skriniar di testa non trova la porta da ottima posizione. 13? Vidal per Lautaro Martinez che prova di prima intenzione il tiro, Milenkovic in scivolata evita la possibile rete. 11?che prova con il possesso palla a trovare il varco necessario per trovare i suoi esterni. 9?per Eysseric per un fallo a centrocampo su Lautaro. 7? Kouamé agisce da unica punta mentre dietro di lui Castrovilli e Bonaventura si scambiano il ruolo di incursore di centrocampo. 5? Sanchez prova il cross ma non trova Lautaro Martinez dentro l’area di rigore. 3? Possesso palla prolungato dell’. 1? Inizia la partita! 14.56 L’ha vinto le ultime tre sfide dicontro la(due ...