LIVE Fiorentina-Inter 0-0 | Coppa Italia in DIRETTA | si parte!

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 L’ha vinto le ultime tre sfide dicontro la(due nelle semifinali nel 2010 e una ai quarti della scorsa stagione), dopo che i viola avevano ottenuto il successo nelle due precedenti (in semifinale del 1996). 14.53 L’ultima volta che laha mantenuto la porta inviolata contro l’inrisale al febbraio 1996, con Francesco Toldo a difendere i pali viola 14.50 Laha superato il turno agli ottavi di finale diin sette delle ultime otto stagioni, l’unica eccezione del parziale fu nel 2015/16, quando perse per 1-0 contro il Carpi. 14.47 Nelle ultime ...

juventusfc : SI PARTE! FORZA BIANCONERE, #FINOALLAFINE! MATCH LIVE su @JuventusTV ?? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Le #JuventusWomen hanno vinto la seconda #?????????????????????????????????????? consecutiva! ???? Seguite con noi il… - juventusfc : FORZA #JUVENTUSWOMEN! C'è una #SupercoppaFemminile da vincere! LIVE qui ?? - infoitsport : DIRETTA Fiorentina-Inter: segui la partita LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fiorentina

La Coppa Italia 2020/2021 entra nel vivo con la disputa degli ottavi di finale in gara secca. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube. FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-INTER. FIORENTINA (3-4-1-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Ig ...