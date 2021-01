LIVE Darussafaka-Brindisi 83-87 | Champions League basket in DIRETTA | vittoria e qualificazione per la Happy Casa

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostro ile grazie per averci seguito. Grandein rimonta, con un ultimo quarto da 30-20 per i pugliesi.trascinata dai 24 punti di Harrison e con altri cinque giocatori in doppia cifra. Alnon bastano i 28 punti di Andrews. FINISCE QUI! Lavola alle Top-16 dellaball. 83-87 Zanelli glaciale dalla lunetta. Otto secondi alla fine. 83-85 Ancora una tripla di Andrews. Ilsi aggrappa ai supplementari ora. 80-85 Due liberi di Harrison. 80-83 Andrews segna da tre. 77-83 Willis portasul +6. Ultimo ...

Continua l'avventura della New Basket Brindisi in Champions League: la squadra è volata in Turchia dove alle ore 18:00 (diretta Eurosport player) scenderà in campo nell'arena ...