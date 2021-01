LIVE – Darussafaka-Brindisi 83-87, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Darussafaka e Happy Casa Brindisi scendono sul parquet in occasione della quinta giornata del gruppo H di FIBA Champions League 2020/2021. Tre vittorie fino a questo momento per i pugliesi, protagonisti in tutte le competizioni finora intraprese. Al contrario ultima con una sola vittoria la compagine turca che fino a qualche anno fa giocava in Eurolega. L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 di mercoledì 13 gennaio, su Sportface sarà possibile seguire il match. AGGIORNA LA DIRETTA Darussafaka-Brindisi 83-87 FINISCE QUI! Brindisi BATTE Darussafaka 83-87! 40‘- 2/2 dalla lunetta per Zanelli, 83-87. 40‘- Andrews da 3! 80-83! 40‘- Due punti di Willis, 77-83! 38‘- Ennesima tripla di Harrison, 77-81. 38‘- ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021)e Happy Casascendono sul parquet in occasione della quinta giornata del gruppo H di FIBA. Tre vittorie fino a questo momento per i pugliesi, protagonisti in tutte le competizioni finora intraprese. Al contrario ultima con una sola vittoria la compagine turca che fino a qualche anno fa giocava in Eurolega. L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 di mercoledì 13 gennaio, su Sportface sarà possibile seguire il match. AGGIORNA LA83-87 FINISCE QUI!BATTE83-87! 40‘- 2/2 dalla lunetta per Zanelli, 83-87. 40‘- Andrews da 3! 80-83! 40‘- Due punti di Willis, 77-83! 38‘- Ennesima tripla di Harrison, 77-81. 38‘- ...

