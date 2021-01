LIVE Darussafaka-Brindisi 63-57 | Champions League basket in DIRETTA | turchi avanti a fine terzo quarto

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-66 HARRISON! Altra tripla per. 68-63 Demir replica subito dall’arco. 65-63 ANCORA UDOM! Tripla! 65-60 Due liberi di Jerrett. 63-60 Tripla di Udom! FINISCE ILdi sei punti, ma finora va bene questo divario a, che si giocherà tutto nell’ultimo. 63-57 Due liberi importantissimi di Harrison. 63-55 Udom trova altri due punti importanti. 63-53 Özdemiroglu fa subito +10. 61-53 Splendida giocata di Thompso in difesa e Udom appoggia il -8. 61-50 Due liberi di Harrison. 61-48 Harrison trova due punti importanti in penetrazione. Tre minuti a. Ricordiamo che...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Darussafaka

Continua l'avventura della New Basket Brindisi in Champions League: la squadra è volata in Turchia dove alle ore 18:00 (diretta Eurosport player) scenderà in campo nell'arena ...