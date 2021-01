LIVE Darussafaka-Brindisi 33-28 | Champions League basket in DIRETTA | turchi avanti a metà secondo quarto

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-28 Jumper di Buford. 30-28 TRIPLA DI HARRISON! Timeout per il. Sei minuti all’intervallo. 30-25 Appoggio al vetro di Bell. 30-23 Due liberi di Zanelli. 30-21 Harrison trova due punti anche un po’ fortunati 30-19 Tripla di Özdemiroglu FINISCE IL PRIMOdi otto punti, dopo che aveva toccato anche il +14. 27-19 Krubally non sbaglia dalla lunetta. Ultimi 19 secondi alla fine. 27-17 Due liberi di Willis. 27-15 Tripla di Andrews. Provano l’allungo i padroni di casa. 24-15 Due liberi di Andrews. 22-14 Clamorosa tripla di Magette da dieci metri. 19-24 Magette perfetto dalla lunetta con tre liberi. 16-14 Tripla di Willis. 16-11 Due liberi di Magette. 14-11 Super canestro di Thompson. 14-9 Tripla di Andrews. ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Darussafaka

Continua l'avventura della New Basket Brindisi in Champions League: la squadra è volata in Turchia dove alle ore 18:00 (diretta Eurosport player) scenderà in campo nell'arena ...Continua l'avventura della New Basket Brindisi in Champions League: la squadra è volata in Turchia dove alle ore 18:00 (diretta Eurosport player) scenderà in campo nell'arena ...