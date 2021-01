LIVE Darussafaka-Brindisi 14-11 | Champions League basket in DIRETTA | grande equilibrio ad Istanbul

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-14 Tripla di Willis. 16-11 Due liberi di Magette. 14-11 Super canestro di Thompson. 14-9 Tripla di Andrews. Cinquee minuti alla fine del primo quarto. 9-9 Harrison pareggia dalla lunetta. 9-7 Tripla di Willis! 9-4 Piazzato dalla media di Luther. 7-4 Thompson con l’appoggio al ferro. 7-2 Dentro anche il libero di Jerrett. 6-2 Jerrett segna con il fallo di Perkins. 4-2 Jumper di Gaspardo. 4-0 Özdemiroglu con il layup in sottomano 2-0 Magette segna i primi due della partita. 18.00: Comincia la sfida in Turchia. 17.55: E’ in corso la presentazione delle squadre. 17.50:sta avendo una stagione davvero ottima. Oltre alla qualificazione in coppa molto vicina, i pugliesi sono al secondo posto in campionato dietro la corazzata Milano, battuta anche nello scontro diretto. 17.44: Una ...

Continua l'avventura della New Basket Brindisi in Champions League: la squadra è volata in Turchia dove alle ore 18:00 (diretta Eurosport player) scenderà in campo nell'arena ...