LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec vince tra le moto, Jose Ignacio Cornejo Florimo caduto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 moto – Ricky Brabec (MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021) si aggiudica questa appassionante decima tappa. Secondo l'iberico Barreda, mentre è terzo Kevin Benavides che guadagna tantissimi minuti sul rivale Jose Ignacio Cornejo Florimo, che è caduto. 11.04 QUAD – Prosegue la cavalcata dell'argentino Italo Pedemonte. Alle sue spalle l'americano Copetti. 10.53 AUTO – L'arabo Yazeed Al-Rajhi continua a guidare questa decima tappa. Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah sono distaccati tra loro di solamente 10". 10.38 moto – È arrivata la notizia della caduta per Jose Ignacio

