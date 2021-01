LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec vince tra le moto, Cornejo Florimo caduto. Al-Rajhi domina tra le auto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 auto – Il saudita Al-Rajhi conquista il suo secondo successo di tappa in questa Dakar 2021, conquistando la vittoria della decima speciale. L’alfiere dell’Overdrive Toyota ha letteralmente dominato la scena, aggiudicandosi la prova con 2’04” di vantaggio sul qatariano Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) e 2’53” su Stephane Peterhansel (Mini). In quarta posizione ha concluso l’iberico Carlos Sainz a 4’12”, che tanto ha sofferto nella prima parte della stage. Con questi risultati Peterhansel conserva la vetta della classifica generale con 17’01” di vantaggo su Al-Attiyah e 1H 03? 44” su Sainz. 12.36 QUAD – L’americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) mantiene 19 secondi di vantaggio su Ítalo Pedemonte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50– Il saudita Al-conquista il suo secondo successo diin questa, conquistando la vittoria della decima speciale. L’alfiere dell’Overdrive Toyota ha letteralmenteto la scena, aggiudicandosi la prova con 2’04” di vantaggio sul qatariano Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) e 2’53” su Stephane Peterhansel (Mini). In quarta posizione ha concluso l’iberico Carlos Sainz a 4’12”, che tanto ha sofferto nella prima parte della stage. Con questi risultati Peterhansel conserva la vetta della classifica generale con 17’01” di vantaggo su Al-Attiyah e 1H 03? 44” su Sainz. 12.36 QUAD – L’americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) mantiene 19 secondi di vantaggio su Ítalo Pedemonte ...

La tappa numero 10 della Dakar 2021 si chiude con una tripletta Honda. Il Campione in carica Ricky Brabec chiude davanti ai compagni si squadra Barreda e Benavides. Tre moto della Casa di Tokyo in tes

