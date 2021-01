LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec vince tra le moto, Cornejo Florimo caduto. Al-Rajhi comanda tra le auto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16 auto – Ci si avvicina alla stretta finale di questa stage e il saudita Al Rajhi continua a essere in testa in questa decima speciale tra le auto. Il pilota della Toyota precede di 2’29” il qatariano (Toyota) Al-Attiyah e di 3’24” Mister Dakar Peterhansel (Mini) al check-point del km 310. Si è in attesa di Carlos Sainz (Mini), in rimonta dopo i problemi di navigazione iniziali. L’iberico al km 241 era quarto a 3’40” dal vertice, vedremo se riuscirà a inserirsi nelle posizioni che contano all’arrivo. 12.10 QUAD – L’americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) strappa la leadership ad Ítalo Pedemonte (Enrico Racing), leader fino al chilometro 285. Il centauro statunitense ha al momento 21 secondi sul cileno, protagonista anche ieri. 12.03 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.16– Ci si avvicina alla stretta finale di questa stage e il saudita Alcontinua a essere in testa in questa decima speciale tra le. Il pilota della Toyota precede di 2’29” il qatariano (Toyota) Al-Attiyah e di 3’24” MisterPeterhansel (Mini) al check-point del km 310. Si è in attesa di Carlos Sainz (Mini), in rimonta dopo i problemi di navigazione iniziali. L’iberico al km 241 era quarto a 3’40” dal vertice, vedremo se riuscirà a inserirsi nelle posizioni che contano all’arrivo. 12.10 QUAD – L’americano Pablo Copetti (MX DEVESA BY BERTA) strappa la leadership ad Ítalo Pedemonte (Enrico Racing), leader fino al chilometro 285. Il centauro statunitense ha al momento 21 secondi sul cileno, protagonista anche ieri. 12.03 ...

