LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof in DIRETTA: Hofer va fortissimo ma spreca tutto al poligono. Vince ancora Johannes Boe (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34: Peccato per Giacomel che sbaglia l’ultimo bersaglio ed è 29mo a 1’25” 15.33: T. Boe chiude 12mo al traguardo 15.32: Kuehn sbaglia due volte in piedi. C’è Giacomel al secondo poligono 15.29: Bene Kuehn dodicesimo al km 5.6. Eliseev non sbaglia in piedi, bella gara del russo che ha un vantaggio di 10? su Hofer 15.27: Christiansen non sbaglia in piedi ed è sui tempi di Hofer 15.26: Chiude al 18mo posto Windisch che potrebbe rientrare nella mass start di domenica 15.25: Un errore per T. Boe in piedi che gli pregiudica la posizione da podio e ora se la gioca per la top ten. Un errore di Giacomel a terra 15.23: Incredibile finale di Lukas Hofer che è sesto a 40? da J. Boe, che taglia il traguardo sfinito con 12? di vantaggio su Laegreid. Sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34: Peccato per Giacomel che sbaglia l’ultimo bersaglio ed è 29mo a 1’25” 15.33: T. Boe chiude 12mo al traguardo 15.32: Kuehn sbaglia due volte in piedi. C’è Giacomel al secondo15.29: Bene Kuehn dodicesimo al km 5.6. Eliseev non sbaglia in piedi, bella gara del russo che ha un vantaggio di 10? su15.27: Christiansen non sbaglia in piedi ed è sui tempi di15.26: Chiude al 18mo posto Windisch che potrebbe rientrare nella mass start di domenica 15.25: Un errore per T. Boe in piedi che gli pregiudica la posizione da podio e ora se la gioca per la top ten. Un errore di Giacomel a terra 15.23: Incredibile finale di Lukasche è sesto a 40? da J. Boe, che taglia il traguardo sfinito con 12? di vantaggio su Laegreid. Sarà ...

