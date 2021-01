LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof in DIRETTA: Hofer va fortissimo ma spreca tutto al poligono: sesto. Vince ancora Johannes Boe (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA VIDEO HIGHLIGHTS DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 15.53. L’appuntamento è per domani, stessa ora, per la Sprint femminile. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.50: Si è conclusa la Sprint di Oberhof: un po’ di rimpianti per Lukas Hofer che con un errore in meno in piedi sarebbe stato sul podio,m con due avrebbe vinto. E’ in forma smagliante sugli sci. Bene Windisch che sarà al via della mass start, Bormolini e Giacomel, entrambi in zona punti 15.45: Gli azzurri: Hofer sesto a 40?7, Windisch (che ha conquistato il pettorale per la mass start) 22mo a 1’29”, Bormolini 35mo a 1’56”, Giacomel 38mo a 2’04”, Bionaz 80mo a 3’22” 15.42: 38mo Giacomel al traguardo e l’Italia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA VIDEO HIGHLIGHTS DELLA GARA LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 15.53. L’appuntamento è per domani, stessa ora, per lafemminile. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.50: Si è conclusa ladi: un po’ di rimpianti per Lukasche con un errore in meno in piedi sarebbe stato sul podio,m con due avrebbe vinto. E’ in forma smagliante sugli sci. Bene Windisch che sarà al via della mass start, Bormolini e Giacomel, entrambi in zona punti 15.45: Gli azzurri:a 40?7, Windisch (che ha conquistato il pettorale per la mass start) 22mo a 1’29”, Bormolini 35mo a 1’56”, Giacomel 38mo a 2’04”, Bionaz 80mo a 3’22” 15.42: 38mo Giacomel al traguardo e l’Italia ...

