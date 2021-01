Little Nightmares II in un nuovo trailer da brividi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tra meno di un mese arriverà negli store Little Nightmares II, sequel della piccola perla del 2017: Bandai Namco ha dunque colto l'occasione per lanciare online un nuovo, inquietante trailer, dal titolo "Lost in Transmission". Nel video possiamo avere un assaggio delle nuove ambientazioni lungo le quali muoveremo Six e il nuovo personaggio, Mono, nel loro viaggio attraverso Pale City, che li vedrà impegnati a risolvere enigmi, schivare trappole, scappare da creature terrificanti e... cercare di restare illesi. Bandai Namco sembra puntare molto su questo titolo, che effettivamente promette bene sia in fatto di meccaniche di gameplay che di atmosfere: tanto che ha anche appena fatto uscire una demo (ve ne abbiamo parlato qui) e sta letteralmente regalando il primo capitolo della saga in versione PC ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tra meno di un mese arriverà negli storeII, sequel della piccola perla del 2017: Bandai Namco ha dunque colto l'occasione per lanciare online un, inquietante, dal titolo "Lost in Transmission". Nel video possiamo avere un assaggio delle nuove ambientazioni lungo le quali muoveremo Six e ilpersonaggio, Mono, nel loro viaggio attraverso Pale City, che li vedrà impegnati a risolvere enigmi, schivare trappole, scappare da creature terrificanti e... cercare di restare illesi. Bandai Namco sembra puntare molto su questo titolo, che effettivamente promette bene sia in fatto di meccaniche di gameplay che di atmosfere: tanto che ha anche appena fatto uscire una demo (ve ne abbiamo parlato qui) e sta letteralmente regalando il primo capitolo della saga in versione PC ...

