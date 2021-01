Little Nightmares 2: demo disponibile. Bandai Namco regala il primo capitolo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Little Nightmares 2 sta per arrivare: da oggi è disponibile gratuitamente la demo per iniziare a giocare al nuovo capitolo dell’avventura grafica della casa giapponese. La demo è disponibile da oggi, 13 Gennaio 2021, per gli utenti del PlayStation Store e dell’Xbox Store. Six, giovane protagonista del gioco, sarà accompagnata da un nuovo personaggio, Mono. Nella demo rilasciata poche ore fa i giocatori andranno alla scoperta della Landa Desolata, uno dei livelli del gioco in cui risiede uno dei nemici più cattivi di Little Nightmares 2. LA versione integrale del gioco è in arrivo il prossimo 11 febbraio: c’è quindi poco meno di un mese per familiarizzare col titolo e decidere se valga la pena ... Leggi su android-news.eu (Di mercoledì 13 gennaio 2021)2 sta per arrivare: da oggi ègratuitamente laper iniziare a giocare al nuovodell’avventura grafica della casa giapponese. Lada oggi, 13 Gennaio 2021, per gli utenti del PlayStation Store e dell’Xbox Store. Six, giovane protagonista del gioco, sarà accompagnata da un nuovo personaggio, Mono. Nellarilasciata poche ore fa i giocatori andranno alla scoperta della Landa Desolata, uno dei livelli del gioco in cui risiede uno dei nemici più cattivi di2. LA versione integrale del gioco è in arrivo il prossimo 11 febbraio: c’è quindi poco meno di un mese per familiarizzare col titolo e decidere se valga la pena ...

