L'Italia supera gli 80 mila morti e il tasso è tra i peggiori al mondo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Non rallenta la curva dei decessi per Covid in Italia, che vede anzi un leggero aumento nell'ultima settimana (499 morti al giorno in media contro i 471 dei sette giorni precedenti). Proprio oggi il nostro Paese ha superato quota 80mila vittime. Una strage senza precedenti recenti per una singola malattia infettiva: l'influenza, tante volte citata a sproposito per un possibile paragone con il coronavirus, fa registrare nelle annate particolarmente nefaste 6-7.000 vittime. Mentre il Covid in Italia si è già preso 35mila vite nella prima ondata, e dopo la tregua estiva ha ricominciato a uccidere superando dopo 2 mesi il drammatico dato di febbraio-maggio, con oltre 45mila morti a oggi solo nella fase attuale. Ma a impressionare ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - Non rallenta la curva dei decessi per Covid in, che vede anzi un leggero aumento nell'ultima settimana (499al giorno in media contro i 471 dei sette giorni precedenti). Proprio oggi il nostro Paese hato quota 80vittime. Una strage senza precedenti recenti per una singola malattia infettiva: l'influenza, tante volte citata a sproposito per un possibile paragone con il coronavirus, fa registrare nelle annate particolarmente nefaste 6-7.000 vittime. Mentre il Covid insi è già preso 35vite nella prima ondata, e dopo la tregua estiva ha ricominciato a ucciderendo dopo 2 mesi il drammatico dato di febbraio-maggio, con oltre 45a oggi solo nella fase attuale. Ma a impressionare ...

Agenzia_Ansa : Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il #Covid-19, secondo i da… - Agenzia_Ansa : #Covid L'Italia supera la soglia degli 80 mila morti #ANSA - rtl1025 : ?? Sono 15.774 i #tamponi positivi al #coronavirus. Con le 507 #vittime delle ultime 24 ore l'#Italia supera la sog… - camillamoon96 : RT @radio_zek: Nel mezzo di una pandemia che non molla la presa, con l’Italia che proprio oggi supera gli 80.000 morti, non mi capacito di… - pieceofyou : RT @radio_zek: Nel mezzo di una pandemia che non molla la presa, con l’Italia che proprio oggi supera gli 80.000 morti, non mi capacito di… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia supera Covid: Italia supera la soglia degli 80 mila morti - Salute & Benessere Agenzia ANSA Governo, crisi in diretta: Conte: «Crisi? Spero di no». Renzi: ministre Iv via. Orlando: grave errore

Crisi di governo oppure no? Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro che fonti di ...

COVID - In Italia superati gli 80 mila morti in meno di 11 mesi

Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Sono esattamente 80.326 in meno di 11 mesi dall'inizio ...

Crisi di governo oppure no? Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro che fonti di ...Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Sono esattamente 80.326 in meno di 11 mesi dall'inizio ...