L’isola dei famosi 2021, news e anticipazioni: i nomi dei naufraghi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Manca sempre meno alla nuova edizione de L’isola dei famosi. Il reality show di Canale 5 terrà compagnia ai telespettatori dal mese di marzo, quindi dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Queste almeno le ultime news sull‘Isola dei famosi 2021 anche se di ufficiale, c’è ancora ben poco. Sappiamo solo che il GF VIP finirà il 26 febbraio, lasciando quindi due giorni di palinsesto liberi per un nuovo reality… Intanto sul web sono partite le indiscrezioni sul cast. Ormai è certo che a comandare la nave dei naufraghi quest’anno ci sarà Ilary Blasi. Ancora dubbi per quanto riguarda gli inviati dove ci sarebbero lo storico Alvin, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi che è ancora chiuso all’interno del GF. E i concorrenti? Sono stati svelati i primi possibili nomi e il cast ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Manca sempre meno alla nuova edizione dedei. Il reality show di Canale 5 terrà compagnia ai telespettatori dal mese di marzo, quindi dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Queste almeno le ultimesull‘Isola deianche se di ufficiale, c’è ancora ben poco. Sappiamo solo che il GF VIP finirà il 26 febbraio, lasciando quindi due giorni di palinsesto liberi per un nuovo reality… Intanto sul web sono partite le indiscrezioni sul cast. Ormai è certo che a comandare la nave deiquest’anno ci sarà Ilary Blasi. Ancora dubbi per quanto riguarda gli inviati dove ci sarebbero lo storico Alvin, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi che è ancora chiuso all’interno del GF. E i concorrenti? Sono stati svelati i primi possibilie il cast ...

TV_Italiana : ?? BREAKING NEWS Ieri a Milano riunione informale fra dirigenti #Mediaset, @BanijayItalia, Ilary Blasi e il suo mana… - NipPopOfficial : ? Manca pochissimo al #NipPopBookClub! Oggi, alle 19.00, vi aspettiamo su Zoom per parlare insieme a @PScrolavezza… - GiuseppeporroIt : Un ex corteggiatore del Trono Over ha rifiutato il Grande Fratello Vip per partecipare a l’Isola dei Famosi: ecco d… - chariflettuto : RT @my1gioia: Ci vorrebbe una bella gaffe stile Mara Venier che, all'Isola dei famosi, ha svelato l'esistenza di un'altra isola con gli eli… - my1gioia : Ci vorrebbe una bella gaffe stile Mara Venier che, all'Isola dei famosi, ha svelato l'esistenza di un'altra isola c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Ibrahimovic, acquisti «folli»: dopo la chiesa e l’isola, il bosco Corriere della Sera