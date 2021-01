Lione, Aulas infuriato: “Il nostro peggior errore fermare la Ligue 1 nel 2020” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una stoccata durissima contro il calcio francese. Il presidente dell'Olympique Lione Michel Aulas non usa mezzi termini nell'attaccare i vertici del calcio della Francia, reo di aver preso decisioni errate, dal suo punto di vista. Il conflitto dura dalla scorsa estate, quando la federcalcio nazionale decise di interrompere il campionato, congelando la classifica. Una scelta ritenuta irresponsabile dal numero uno del Lione.caption id="attachment 948505" align="alignnone" width="1024" Aulas (getty images)/captionBORDATEAulas si è sfogato durante una conferenza stampa, mettendo anche nel mirino la questione dei diritti televisivi: "Certamente, stiamo cercando di adattarci alla situazione, doppiamente difficile in Francia. Abbiamo commesso i peggiori errori quando abbiamo fermato il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una stoccata durissima contro il calcio francese. Il presidente dell'OlympiqueMichelnon usa mezzi termini nell'attaccare i vertici del calcio della Francia, reo di aver preso decisioni errate, dal suo punto di vista. Il conflitto dura dalla scorsa estate, quando la federcalcio nazionale decise di interrompere il campionato, congelando la classifica. Una scelta ritenuta irresponsabile dal numero uno del.caption id="attachment 948505" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionBORDATEsi è sfogato durante una conferenza stampa, mettendo anche nel mirino la questione dei diritti televisivi: "Certamente, stiamo cercando di adattarci alla situazione, doppiamente difficile in Francia. Abbiamo commesso ii errori quando abbiamo fermato il ...

ItaSportPress : Lione, Aulas infuriato: 'Il nostro peggior errore fermare la Ligue 1 nel 2020' - - agrandesso : il presidente del Lione @JM_Aulas annuncia che l'Uefa dovrebbe accettare prossimamente che ci siano in futuro più… - infoitsport : Lione, Aulas: 'Depay finirà qui la stagione, lasciamolo in pace' - infoitsport : Aulas (pres. Lione): “Depay in partenza a gennaio? Dovrebbe aspettare fino alla fine della stagione” - zazoomblog : Aulas: “Depay resterà al Lione fino a giugno. Poi deciderà lui il futuro” - #Aulas: #“Depay #resterà #Lione -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Aulas Lione, Aulas a gamba tesa: "Un errore fermare il campionato l'anno scorso e scegliere Mediapro" TUTTO mercato WEB Kalulu sempre più utile a questo Milan: la sua crescita è evidente

Pierre Kalulu, giovane difensore classe 2000 del Milan, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione, e quando viene chiamato in causa, non sfigura mai. Nel match di ieri contro ...

Francia, la Lega calcio chiede il taglio del 30% agli stipendi

LFP taglio stipendi - Il calcio francese è alle prese con una profonda crisi finanziaria che ha spinto la LFP ha richiedere il taglio del 30% degli stipendi ...

Pierre Kalulu, giovane difensore classe 2000 del Milan, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione, e quando viene chiamato in causa, non sfigura mai. Nel match di ieri contro ...LFP taglio stipendi - Il calcio francese è alle prese con una profonda crisi finanziaria che ha spinto la LFP ha richiedere il taglio del 30% degli stipendi ...