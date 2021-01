L’Inter elimina la Fiorentina | derby col Milan in Coppa Italia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) –fatica, passa il turno e si regala ilcontro ilnei quarti di finale di. Al “Franchi” la squadra di Conte batte laai supplementari per 2-1 grazie ad un rigore di Vidal e al sigillo di Lukaku e si lascia alle spalle il momento no in campionato dopo un punto in due partite. La novità delè la presenza di Eriksen come regista basso e protagonista di una manovra di qualità che all’11’ dà subito i suoi frutti: i nerazzurri costruiscono in verticale e portano al tiro Lautaro murato all’ultimo da Castrovilli. Al 37? c’è la svolta: Sanchez colpisce il palo dopo una respinta di Terracciano su un precedente tiro di Eriksen e Massa col Var concede il rigore per un intervento giudicato falloso dell’estremo ...