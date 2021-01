L’Inter batte la Fiorentina 2-1 ai supplementari e vola a quarti di finale di Coppa Italia: sarà derby col Milan! (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Inter ha sconfitto la Fiorentina per 2-1 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale della Coppa Italia 2021 di calcio. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio Franchi, grazie a un gol di Romelu Lukaku allo scadere, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1 (botta e risposta tra Vidal su rigore e Kouame). L’Inter affronterà il Milan ai quarti di finale in uno spettacolare derby milanese che metterà in palio i pass per le semifinali. Antonio Conte punta sul 3-5-2: Sanchez e Martinez in attacco, Eriksen e Vidal nel cuore del centrocampo affiancati da Young, Gagliardini e Perisic; linea difensiva fomata da Skriniar, Ranocchia, Kolarov davanti al portiere Handanovic. Cesare Prandelli replica col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha sconfitto laper 2-1 dopo i tempinegli ottavi didella2021 di calcio. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio Franchi, grazie a un gol di Romelu Lukaku allo scadere, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1 (botta e risposta tra Vidal su rigore e Kouame).affronterà il Milan aidiin uno spettacolaremilanese che metterà in palio i pass per le semifinali. Antonio Conte punta sul 3-5-2: Sanchez e Martinez in attacco, Eriksen e Vidal nel cuore del centrocampo affiancati da Young, Gagliardini e Perisic; linea difensiva fomata da Skriniar, Ranocchia, Kolarov davanti al portiere Handanovic. Cesare Prandelli replica col ...

