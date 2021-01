L’inquinamento atmosferico ha favorito la virulenza del nuovo Coronavirus? L’ipotesi di uno studio giapponese

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Forse il particolato(per esempio le polveri sottili contenute anche nello smog) potrebbe aver agevolato in certo modo il. Questo è quanto suggerisce un recente, apparso su Environmental Research. I ricercatori hanno riscontrato nei topi sottoposti a Particulate Matter (PM, ovvero il particolato) un incremento dell’espressione dei recettori ACE2, sia nelle cellule polmonari che nei macrofagi. Inutile ricordare che i modelli animali sono diversi da quelli umani, per tanto loè interessante solo se contestualizzato tenendo bene a mente questo particolare. Dove eravamo rimasti: I recettori ACE2 sono il bersaglio che SARS-CoV-2 prende di mira per infettare le cellule. I macrofagi sono cellule ...