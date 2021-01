Liguria | svista comica di Toti | il selfie con dietro falce e martello

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) GENOVA – Perché un anonimo selfie di Giovanni Toti e Paolo Del Debbio sta facendo il giro del web? No, questa volta non c’entra la propaganda. O meglio, non quella del governatore ligure, sempre presente sui social network. Il diavolo, come spesso accade, sta nei dettagli. E nel mondo digitale i dettagli difficilmente sfuggono. Come la falce e martello gialle in campo rosso che fanno bella mostra di sé sullo sfondo dello scatto, nel maxischermo di Terrazza Colombo. La bandiera è lì per celebrare i cento anni del Pci nel capoluogo ligure. Quella totiana risulta una svista (?) piuttosto comica, ancor di più nel giorno della sempre più probabile crisi di governo, con lo stesso Toti che è tornato a evocare la necessità di un esecutivo di larghe intese.