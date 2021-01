Libertadores, il River sfiora l'impresa contro il Palmeiras (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Coppa Libertadores regala un'altra notte indimenticabile, con lo zampino decisivo della Var che frena il River Plate a un passo dall'impresa epica. A volare in finale è il Palmeiras, forte del 3-0 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Copparegala un'altra notte indimenticabile, con lo zampino decisivo della Var che frena ilPlate a un passo dall'epica. A volare in finale è il, forte del 3-0 ...

CalcioArg : ??Partita clamorosa quella che abbiamo assistito in questa notte magica di #Libertadores Il miglior #River della st… - mikelelomb : Il River Plate vince 2 a 0 contro il Palmeiras il ritorno della semifinale della Libertadores in Brasile. Ma non ba… - val3riob : Il #River domina -va avanti di 2 -fa il 3o, ma annullato dal VAR -rimane in 10 -guadagna rigore, ma poi cancellato… - Panchigod : @ChrisVillarAL @Libertadores @Palmeiras @RiverPlate pero si ni siquiera soy de River, ajsjsjsj como vas a ver a tu equipo en la b? - edgardalvarezor : @nichesismo @camilo_pulido11 @jorgepubliradio @tulioagomez @Libertadores River lo golea -