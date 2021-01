L'Europa chiude le porte a Trump, il segretario di Stato Usa Pompeo annulla il viaggio a Bruxelles" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo , ha cancellato ieri sera la sua ultima visita ufficiale in Europa prima di cedere il testimone all'amministrazione di Joe Bide n. Il capo della ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ildiamericano, Mike, ha cancellato ieri sera la sua ultima visita ufficiale inprima di cedere il testimone all'amministrazione di Joe Bide n. Il capo della ...

oss_romano : #6gennaio 2001 #accaddeoggi Epifania. #GPII chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro punto di convergenz… - GirolamoMaggio : RT @TodayEuropa: #Attualità #Network L'Europa chiude le porte a Trump, il segretario di Stato Usa Pompeo annulla il viaggio a Bruxelles htt… - infoiteconomia : Borsa: Europa in stallo, Milano chiude in lieve calo (-0,33%) - infoiteconomia : Borsa: Europa in stallo, Milano chiude in lieve calo (-0,33%) - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Europa in stallo, Milano chiude in lieve calo (-0,33%) -2 -