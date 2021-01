Lettera ministre Italia Viva a Conte | ' Dimissioni per dignità e libertà'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Lasciare un incarico di governo richiede lunghissime e dolorose considerazioni. Abbiamo deciso di rimettere il mandato in nome delladella politica e della nostra'. Lo scrivono nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Lettera ministre

Roma, 13 gen. (askanews) - Matteo Renzi è andato fino in fondo e nell'attesa conferenza stampa alla Camera - trasmessa in diretta sui social - ...Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni della ‘sua’ delegazione dal governo: le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto “così come a ...