L’Eredità | la risposta choc della concorrente | “Ma cosa dici?”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ancora una gaffe durante la puntata de “” con lache mette in difficoltà anche Flavio Insinna Gaffe a non finire durante. Nell’ultima puntata unadi nome Elisabetta, in sfida con la signora Daniela, ha mandato in crisi tutti. Alla domanda del conduttore Flavio Insinna, la città con la P. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com