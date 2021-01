Lenovo Legion | tanti prodotti da gaming al CES 2021

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Viene rinnovata al CESla lineadedicata al, con CPU e GPU di ultima generazione Ilpuò diventare un viaggio in un universo parallelo, senza dover lasciare il comfort della postazione di casa. La crescita dei videogiochi come fonte di interazione sociale e intrattenimento, anche quando si è separati fisicamente, ha avuto un’accelerazione a causa della situazione attuale1. In occasione dell’edizione di quest’anno del CES,presenta nuove, eleganti e potenti soluzioni di gioco con PCe accessori perfetti per il. Oggisvela la sua nuova linea di PC che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per abilitare un’esperienza di ...