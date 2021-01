L’Empoli lotta ma il Napoli va avanti in Coppa Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Napoli (ITALPRESS) – Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli campione in carica passa il turno di Coppa Italia contro L’Empoli, vincendo 3-2 con le reti di Di Lorenzo, Lozano e Petagna, e si prepara a sfidare ai quarti di finale la vincente tra Roma e Spezia. Gli uomini di Gattuso mostrano subito le loro qualità portando al tiro Lozano dopo appena 7 minuti. Il messicano raccoglie un filtrante di Di Lorenzo e calcia potente dal centro destra dell’area di rigore. Ottima risposta di Furlan che alza il pallone sopra la traversa. E’ sempre il numero 11 del Napoli a rendersi protagonista e servire l’assist a Di Lorenzo per il vantaggio partenopeo al 18?: gran torsione di testa a centro area del difensore azzurro che infila la sfera all’incrocio dei pali dove l’estremo difensore ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Allo stadio Diego Armando Maradona ilcampione in carica passa il turno dicontro, vincendo 3-2 con le reti di Di Lorenzo, Lozano e Petagna, e si prepara a sfidare ai quarti di finale la vincente tra Roma e Spezia. Gli uomini di Gattuso mostrano subito le loro qualità portando al tiro Lozano dopo appena 7 minuti. Il messicano raccoglie un filtrante di Di Lorenzo e calcia potente dal centro destra dell’area di rigore. Ottima risposta di Furlan che alza il pallone sopra la traversa. E’ sempre il numero 11 dela rendersi protagonista e servire l’assist a Di Lorenzo per il vantaggio partenopeo al 18?: gran torsione di testa a centro area del difensore azzurro che infila la sfera all’incrocio dei pali dove l’estremo difensore ...

