Le tappe della crisi di governo, dall'atteso strappo di Renzi alla scadenza per il Recovery Plan: il calendario a ostacoli di Conte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La crisi di governo dovrebbe entrare nel vivo oggi, 13 gennaio: nel pomeriggio sono attese le lettere di dimissioni delle ministre di Italia viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova. Dopodiché, si staglieranno quattro possibilità davanti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: trovare i cosiddetti «responsabili» per una nuova maggioranza che sostenga questo esecutivo, rimpiazzando le due ministre Renziane, lavorare a un Conte ter, ovvero stessa maggioranza ma con un esecutivo rinnovato, dimettersi e passare la palla al Quirinale per le consultazioni, senza la certezza di ricevere un nuovo incarico dal presidente della Repubblica, oppure assistere alla formazione di un governo di scopo che accompagni il Paese alle elezioni anticipate ...

