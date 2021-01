"Le ritiri tu?". Travaglio, ceffone finale a Renzi: come sbatte in prima pagina le sue ministre | Guarda (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sul Fatto quotidiano una prima pagina brutale contro Matteo Renzi e le sue ministre. Le fibrillazioni a Palazzo Chigi per la crisi di governo imminente si trasferiscono a tempo record nella redazione del direttore Marco Travaglio (anche perché quest'ultimo è definito da molti il suggeritore occulto del premier) e l'imperativo è categorico: resistere resistere resistere, difendere Giuseppe Conte fino all'ultimo. E per farlo, c'è un solo modo: sparare a zero su Italia Viva. Così, dopo il pizzino sul "rimpasto con gli inquisiti) di martedì ecco Teresa Bellanova ed Elena Bonetti versione gemelline di Shining. "Leritiritu?", chiede beffardo Travaglio a Renzi, a caratteri cubitali. Si parla di "farsa", visto che le annunciate dimissioni delle due ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sul Fatto quotidiano unabrutale contro Matteoe le sue. Le fibrillazioni a Palazzo Chigi per la crisi di governo imminente si trasferiscono a tempo record nella redazione del direttore Marco(anche perché quest'ultimo è definito da molti il suggeritore occulto del premier) e l'imperativo è categorico: resistere resistere resistere, difendere Giuseppe Conte fino all'ultimo. E per farlo, c'è un solo modo: sparare a zero su Italia Viva. Così, dopo il pizzino sul "rimpasto con gli inquisiti) di martedì ecco Teresa Bellanova ed Elena Bonetti versione gemelline di Shining. "Letu?", chiede beffardo, a caratteri cubitali. Si parla di "farsa", visto che le annunciate dimissioni delle due ...

fmh566706 : @ItaliaViva @matteorenzi Tiritiri tiritiri se non tiri ti ritiri quanti tiri tu non tiri,tanti tiri tirerò... - SPalmigiani : #staseraitalia Gelmini tu parli parli ma fatti zero assoluto, xchè non ti ritiri a fare la casalinga invece di cont… - PcomePizza : @EcomeEmily @knightlovebot @_francescalh_ @ScomeStocazzo Ti ci metti anche tu? Devo asfaltarti di nuovo pubblicamen… - Enzo85207940 : @matteorenzi I cantori del pensiero unico sperano in una cosa sola,che ritiri le tue due ministre inutili .e che tu… - Enzo85207940 : @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi Allora cazzaro ,siamo arrivati alla frutta .crisi si o crisi no .ritiri… -

Ultime Notizie dalla rete : ritiri tu Chi è Bellugi, l'alieno di Bearzot che scappava dai ritiri Virgilio Sport "Ah sì? Tu non sei il padrone..." La dura lite nel cuore della notte

Un Consiglio dei ministri finito a tarda notte in rissa. Che cosa si sono detti i ministri a porte chiuse Alla fine la riunione è praticamente finita in rissa. Nell’ultima notte del Conte bis, la riss ...

Renzi ritira fuori il caso Barr per accreditarsi come "cheerleader" italiana di Biden

Il leader di Italia Viva ha riesumato la storia del presunto ruolo pro-Trump giocato dal premier nel 2019 in merito a due incontri tra il ministro della Giustizia Usa e i vertici dei servizi segreti i ...

Un Consiglio dei ministri finito a tarda notte in rissa. Che cosa si sono detti i ministri a porte chiuse Alla fine la riunione è praticamente finita in rissa. Nell’ultima notte del Conte bis, la riss ...Il leader di Italia Viva ha riesumato la storia del presunto ruolo pro-Trump giocato dal premier nel 2019 in merito a due incontri tra il ministro della Giustizia Usa e i vertici dei servizi segreti i ...