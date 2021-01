Le reazioni alla crisi – Orlando | “Grave errore di pochi che pagheremo tutti” Castaldo M5s | “Voltiamo pagina”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Unfatto dache“. Non appena Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni della sua delegazione dal governo giallorosso, nella maggioranza il primo a reagire è stato il vicesegretario del Pd Andrea. Usando toni durissimi, dopo che fino all’ultimo minuto i dirigenti del suo partito hanno tentato di ricucire lo strappo tra i leader di Iv e il premier. Anche per il ministro dem Enzo Amendola quello di Renzi è “un: aprire lain questo passaggio apre a qualsiasi scenario, ma blocca il lavoro che si stava facendo”, ha dichiarato al Tg4. “Siamo alle prese con la campagna di vaccinazione anti-Covid, dobbiamo affrontare una fase complicata” col virus che avanza, ricorda Amendola. Tutto ...

