Le ministre Bellanova e Bonetti lasciano: dimissioni per dignità e libertà (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva in conferenza stampa apre di fatto la crisi di governo: "Crisi aperta da mesi ma non da Italia Viva, non permetteremo a nessuno di avere pieni poteri, chiediamo di rispettare le regole democratiche", ha detto Matteo Renzi. Poi esclude il voto anticipato e sembra aprire a una ricucitura: "Nessuna pregiudiziale su Conte o sulle formule, siamo pronti a discutere, ma non c'è un solo nome per Palazzo Chigi". Intanto, le ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto si sono dimessi. Lo ha annunciato il leader di Italia Viva, spiegando che è stata inviata una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le dimissioni degli esponenti di Iv all'interno dell'esecutivo aprono di fatto la crisi di governo.Una lettera di quattro pagine, indirizzata al premier e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva in conferenza stampa apre di fatto la crisi di governo: "Crisi aperta da mesi ma non da Italia Viva, non permetteremo a nessuno di avere pieni poteri, chiediamo di rispettare le regole democratiche", ha detto Matteo Renzi. Poi esclude il voto anticipato e sembra aprire a una ricucitura: "Nessuna pregiudiziale su Conte o sulle formule, siamo pronti a discutere, ma non c'è un solo nome per Palazzo Chigi". Intanto, leTeresa, Elenae il sottosegretario Ivan Scalfarotto si sono dimessi. Lo ha annunciato il leader di Italia Viva, spiegando che è stata inviata una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ledegli esponenti di Iv all'interno dell'esecutivo aprono di fatto la crisi di governo.Una lettera di quattro pagine, indirizzata al premier e ...

ilpost : Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso l… - Agenzia_Ansa : Il #Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. C'è stato il sì unanime,… - lucatelese : Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano m… - LuigiBevilacq17 : RT @you_trend: Il presidente del Consiglio Conte ha accettato le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova di Italia Viva #crisidigove… - flamanc24 : RT @perchetendenza: #crisidigoverno: Perché è ufficialmente aperta dopo che il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha annunciato in una conf… -