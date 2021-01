Le Iene dopo l’oscuramento dei servizi su Burioni: «Sanzione censoria» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roberto Burioni, questa mattina, aveva evidenziato che alcuni servizi de Le Iene – relativi alle sue presenze in Rai e alla sua opinione sulla commercializzazione degli anticorpi monoclonali come cura anti coronavirus – erano stati oscurati, in seguito a un provvedimento del tribunale di Milano, dopo la richiesta della procura competente. Ora, è arrivata anche la risposta delle Iene sulla questione, con una nota che espone il punto di vista della redazione in merito alla questione. LEGGI ANCHE > Burioni annuncia che il tribunale di Milano ha sequestrato alcuni servizi delle Iene Risposta Iene dopo le parole di Burioni dopo aver fatto un rapido resoconto sul contenuto dei ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roberto, questa mattina, aveva evidenziato che alcunide Le– relativi alle sue presenze in Rai e alla sua opinione sulla commercializzazione degli anticorpi monoclonali come cura anti coronavirus – erano stati oscurati, in seguito a un provvedimento del tribunale di Milano,la richiesta della procura competente. Ora, è arrivata anche la risposta dellesulla questione, con una nota che espone il punto di vista della redazione in merito alla questione. LEGGI ANCHE >annuncia che il tribunale di Milano ha sequestrato alcunidelleRispostale parole diaver fatto un rapido resoconto sul contenuto dei ...

Diffamazione, Procura milanese sequestra servizi del programma di Mediaset

