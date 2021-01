"Le ho dato 3mila euro per far sesso". Genovese si difende dall' accusa di stupro: "Sento le voci" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Durante l'interrogatorio, Alberto Maria Genovese si difende dall'accusa di stupro ai danni della 18enne: "L'ho pagata per fare sesso" "Sento le voci nel cervello. Ho fatto cose che non mi sarei mai sognato di fare". Prova a difendersi dall'accusa di strupro ai danni della modella 18enne Alberto Maria Genovese durante l'interrogatorio dei pm Rosaria Stagnaro e Letizia Mennella. Lo fa imputando alla droga, con gli effetti deleteri che conseguono dall'abuso continuativo di stupefacenti, la causa della sua condotta sfrenata durante i festini a "terrazza sentimento", il mega attico di piazza Beltrade finito agli orrori della cronaca. "Le ho ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Durante l'interrogatorio, Alberto Mariasidiai danni della 18enne: "L'ho pagata per fare" "lenel cervello. Ho fatto cose che non mi sarei mai sognato di fare". Prova arsidi strupro ai danni della modella 18enne Alberto Mariadurante l'interrogatorio dei pm Rosaria Stagnaro e Letizia Mennella. Lo fa imputando alla droga, con gli effetti deleteri che conseguono'abuso continuativo di stupefacenti, la causa della sua condotta sfrenata durante i festini a "terrazza sentimento", il mega attico di piazza Beltrade finito agli orrori della cronaca. "Le ho ...

