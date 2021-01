Lazio, vaccino Covid: dal 28 gennaio agli over 80 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire dal 28 gennaio 2021, nel Lazio sarà somministrato il vaccino contro il Covid ai cittadini over 80. Si tratta di una fetta importante di popoLazione in quanto risultano essere oltre 400 mila persone. La vaccinazione avverrà anche grazie al contributo dei medici di famiglia che si sono resi disponibili. Ad annunciare questo è stato Alessio D’Amato, assessore alla sanità laziale, che ha parlato presso la commissione competente della Pisana. Il punto sul vaccino anti-Covid Durante la commissione competente della Pisana, Alessio D’Amato, assessore alla sanità della regione Lazio, ha informato che a partire dal 28 gennaio inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire dal 282021, nelsarà somministrato ilcontro ilai cittadini80. Si tratta di una fetta importante di popone in quanto risultano essere oltre 400 mila persone. La vaccinazione avverrà anche grazie al contributo dei medici di famiglia che si sono resi disponibili. Ad annunciare questo è stato Alessio D’Amato, assessore alla sanità laziale, che ha parlato presso la commissione competente della Pisana. Il punto sulanti-Durante la commissione competente della Pisana, Alessio D’Amato, assessore alla sanità della regione, ha informato che a partire dal 28inizierà la somministrazione delanti-...

ROMA (ITALPRESS) – Tocca quota 731.539 il numero delle vaccinazioni anti-Covid somministrate in Italia a oggi, secondo i dati sulla piattaforma dedicata e aggiornati alle 16.17. Vaccino inoculato a 45 ...

Reithera: chi è l’AD Antonella Folgori, scienziata-imprenditrice che darà un vaccino all’Italia

Folgori ha co-fondato nel 2005 un'impresa biotech, Okairos, che è stata acquisita nel 2013 da GlaxoSmithKline e ribattezzata Reithera: l'azienda che produrrà il vaccino anti-Covid italiano. L'attuale ...

