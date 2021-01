Lazio Roma, derby senza tifosi ma con coreografie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nel derby tra Lazio e Roma non ci saranno i tifosi, ma il GOS potrebbe autorizzare scenografie permanenti. Oggi la riunione Lazio e Roma si apprestano a vivere un derby storico: il primo di venerdì, ma soprattutto il primo senza pubblico. Le due tifoserie – vero nucleo pulsante della stracittadina – non potranno accompagnare le squadre in campo, ma lo spettacolo potrebbe non mancare sugli spalti. Come riferito da Sportmediaset, infatti, ai supporters potrebbe essere concesso di creare delle scenografie permanenti nei 90 minuti del match: oggi pomeriggio si riunirà il Gruppo Operativo Speciale per capire se questa eventualità sarà concretizzabile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Neltranon ci saranno i, ma il GOS potrebbe autorizzare scenografie permanenti. Oggi la riunionesi apprestano a vivere unstorico: il primo di venerdì, ma soprattutto il primopubblico. Le due tifoserie – vero nucleo pulsante della stracittadina – non potranno accompagnare le squadre in campo, ma lo spettacolo potrebbe non mancare sugli spalti. Come riferito da Sportmediaset, infatti, ai supporters potrebbe essere concesso di creare delle scenografie permanenti nei 90 minuti del match: oggi pomeriggio si riunirà il Gruppo Operativo Speciale per capire se questa eventualità sarà concretizzabile. Leggi su Calcionews24.com

