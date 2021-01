Lazio, rischio zona arancione: ecco cosa cambia. Stato di emergenza prorogato al 30 aprile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “E’ intenzione del Governo stabilire l’ingresso nella zona arancione di tutte le Regioni a rischio alto secondo i 21 parametri” – lo ha dichiarato questa mattina alla Camera il Ministro della Salute Roberto Speranza. “C’è Stato un aumento dell’incidenza nel Paese. Un progressivo sovraccarico delle strutture ospedaliere: sono passate da 10 a 13 le regioni con un tasso di occupazione in terapia intensiva o area medica sopra la soglia critica. Drammatico mutamento dell’indice di rischio. 12 Regioni sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato (2 in progressione a rischio alto nelle prossime settimane) 1 sola Regione a rischio basso”. Tra le Regioni a rischio alto anche il Lazio con un Rt ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “E’ intenzione del Governo stabilire l’ingresso nelladi tutte le Regioni aalto secondo i 21 parametri” – lo ha dichiarato questa mattina alla Camera il Ministro della Salute Roberto Speranza. “C’èun aumento dell’incidenza nel Paese. Un progressivo sovraccarico delle strutture ospedaliere: sono passate da 10 a 13 le regioni con un tasso di occupazione in terapia intensiva o area medica sopra la soglia critica. Drammatico mutamento dell’indice di. 12 Regioni sono ad alto, 8 sono amoderato (2 in progressione aalto nelle prossime settimane) 1 sola Regione abasso”. Tra le Regioni aalto anche ilcon un Rt ...

