Lazio, la Curva Nord: «Venerdì ore 16:30 a Formello per caricare la squadra» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Lazio ha bisogno dei suoi tifosi e la Curva Nord dà appuntamento ai a Formello in vista del derby Venerdì, ore 16:30, al benzinaio Eni di Formello, vicino il centro sportivo biancoceleste. Questo l’appuntamento che la Curva Nord ha dato a tutti i tifosi biancocelesti, in vista del Derby della Capitale, per poter caricare i giocatori della Lazio al meglio. Ecco il comunicato ufficiale della Curva: «E’ derby! E non sarà la mancanza fisica dagli spalti a separarci dalla nostra amata. Venerdì 15 gennaio ore 16:30 al benzinaio Eni di Formello per caricare i nostri e ricordare loro che non sono e non saranno mai soli. C’è un popolo che spera e soffre e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laha bisogno dei suoi tifosi e ladà appuntamento ai ain vista del derby, ore 16:30, al benzinaio Eni di, vicino il centro sportivo biancoceleste. Questo l’appuntamento che laha dato a tutti i tifosi biancocelesti, in vista del Derby della Capitale, per poteri giocatori dellaal meglio. Ecco il comunicato ufficiale della: «E’ derby! E non sarà la mancanza fisica dagli spalti a separarci dalla nostra amata.15 gennaio ore 16:30 al benzinaio Eni diperi nostri e ricordare loro che non sono e non saranno mai soli. C’è un popolo che spera e soffre e ...

