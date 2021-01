Lazio | Fatta per Kamenovic | Arriva in estate (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Colpo in prospettiva per la Lazio. Chiuso l’acquisto di Kamenovic dal Cukaricki di Belgrado. Il difensore nazionale serbo arriverà nella prossima stagione. Scopri i dettagli. La Lazio pensa già alla… L'articolo Lazio Fatta per Kamenovic Arriva in estate proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Colpo in prospettiva per la. Chiuso l’acquisto didal Cukaricki di Belgrado. Il difensore nazionale serbo arriverà nella prossima stagione. Scopri i dettagli. Lapensa già alla… L'articoloperinproviene da MeteoWeek.

calciomercatoit : ????#Lazio, fatta per il rinforzo in difesa: attesa per le visite mediche di #Kamenovic, che arriverà però a fine st… - ninoBertolino : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, colpo in entrata: fatta per Kamenovic dal Cukaricki. Arriverà la prossima stagione - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, colpo in entrata: fatta per Kamenovic dal Cukaricki. Arriverà la prossima stagione - salvione : Lazio, quasi fatta per Kamenovic: i dettagli del colpo - laziolibera : Lazio, quasi fatta per Kamenovic: i dettagli del colpo -