L’Atalanta mette il veto per Gomez | Inter e Juventus avvisate

Arriva la netta presa di posizione dell'Atalanta per il futuro del Papu Gomez: c'è il veto per l'argentino, Inter e Juventus avvisate Il no è netto e non sembra avere possibilità di modifiche. L'Atalanta pone il veto sul Papu Gomez: l'argentino resta in vendita ma non verso club italiani di alta classifica.

