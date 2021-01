Lagarde: “Fare presto per l’ attuazione dei piani di ripresa”. La Bce chiede anche più regole per il bitcoin (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “La ripresa dell’economia europea, con una stima di un +3,9% di crescita nel 2021 e del 4,2% nel 2022, dipenderà dalla velocità nelle vaccinazioni e dai lockdown, ma anche dalla velocità con cui verranno sborsati i fondi del pacchetto Next Generation Eu”, lo ha detto la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde al forum Reuters Next. Le stime di crescita che la Bce ha formulato a dicembre si basano su “ipotesi che riteniamo ancora corrette” ma dipenderanno da una serie di fattori: fra questi, che i lockdown per contenere la pandemia non vadano oltre la fine di marzo”, ha aggiunto la presidente Bce. Solo due giorni fa la banca d’affari statunitense Goldman Sachs nel suo rapporto dedicato all’Europa aveva indicato per l’Italia la possibilità di una crescita del Pil di oltre il 6% nel 2021 grazie alla ritmo sostenuto con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ladell’economia europea, con una stima di un +3,9% di crescita nel 2021 e del 4,2% nel 2022, dipenderà dalla velocità nelle vaccinazioni e dai lockdown, madalla velocità con cui verranno sborsati i fondi del pacchetto Next Generation Eu”, lo ha detto la presidente della Banca centrale europea Christineal forum Reuters Next. Le stime di crescita che la Bce ha formulato a dicembre si basano su “ipotesi che riteniamo ancora corrette” ma dipenderanno da una serie di fattori: fra questi, che i lockdown per contenere la pandemia non vadano oltre la fine di marzo”, ha aggiunto la presidente Bce. Solo due giorni fa la banca d’affari statunitense Goldman Sachs nel suo rapporto dedicato all’Europa aveva indicato per l’Italia la possibilità di una crescita del Pil di oltre il 6% nel 2021 grazie alla ritmo sostenuto con ...

