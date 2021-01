Laboratori e orti didattici nei beni dei boss dei Casalesi | così il Comune dei “Cento Passi” cambia marcia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSorgeranno in un immobile confiscato al padrino del clan deiFrancesco “Sandokan” Schiavone idella sede distaccata di Grazzanise (Caserta) dell’Istituto tecnico G.C. Falco, che avrà l’indirizzo “Agrario, agroalimentare e agroindustriale”, con due articolazioni: “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”. Un progetto dal forte impatto sociale e culturale per unche negli ultimi 25 anni è stato sciolto tre volte per infiltrazioni camorristiche. Non è un caso che la nuova amministrazione guidata dal settembre scorso dal sindaco Enrico Petrella sia nota come “amministrazione dei”, nome preso dalla lista che ha sostenuto Petrella, denominata appunto, che nel ricordo ...