La vita in diretta: reazione bollente di Alberto Matano, sale la tensione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Durante la puntata di La vita in diretta, un’inviata chiede aiuto ad Alberto Matano che reagisce furibondo, sale la tensione in studio La vita in diretta è ormai un programma storico della Rai che nel corso degli anni ha visto entrare e uscire personaggi dello spettacolo, ospiti, conduttori. Attualmente alla guida della trasmissione c’è Alberto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Durante la puntata di Lain, un’inviata chiede aiuto adche reagisce furibondo,lain studio Lainè ormai un programma storico della Rai che nel corso degli anni ha visto entrare e uscire personaggi dello spettacolo, ospiti, conduttori. Attualmente alla guida della trasmissione c’èL'articolo proviene da YesLife.it.

Jole4428 : @GF_diretta La Elia se li guadagna tutti se è vero quello che ha detto Roberto Alessi e cioè che lei è stata assunt… - AlexAng68052367 : RT @charlotte015455: Il fatto che abbiano caricato il video del crollo di Maria Teresa e che probabilmente lunedì lo mostreranno in diretta… - PierantoniFabio : RT @FrancoBechis: Pagelle scarse, assenze ripetute alle riunioni, dipendenza diretta dall'esecutivo: ecco la verità sul Comitato tecnico sc… - GMorenghi : RT @LiaColombo1: Vita di #Renzi - Caduta rovinosa dalle scale - Mobizzato nei boyscout - Prime esperienze sessuali - L'arresto in diretta… - stearduini : Il Covid-19 ha radicalmente cambiato la raccolta fondi: come ripartire? Presentazione del 6 Italy GIving Report, co… -