La Svizzera è diventata il nuovo paradiso dei clan Autorità elvetiche in allarme | arrivati più di cento mafiosi italiani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La nuova Eldorado delle mafie è Berna. A margine del maxi-processo legato alla ‘ndrangheta che prenderà il via oggi in Calabria, è emerso che la“costituisce una piattaforma logistica ideale” per i. Per l’Ufficio federale elvetico di polizia, il problema ormai non riguarda solo le zone di confine, come Ticino, Grigioni e Vallese, ma tutto il territorio elvetico. Il numero deiattivi nella Confederazione non è noto, ma lesono a conoscenza di un centinaio di individui, per la maggior parte affiliati alla ‘Ndrangheta, ma anche a Cosa Nostra e alla Camorra. Secondo stime delleantimafia italiane e di esperti di criminalità organizzata, inoltre, sarebbero almeno una ventina le cellule mafiose attive in, cui fanno capo circa 400 persone. Tra ...