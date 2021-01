La storia di Jason DeBolt, diventato milionario a 39 anni grazie a Tesla: “Vado in pensione” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Jason DeBolt, ex dipendente di Google poi passato ad Amazon, andrà in pensione a soli 39 anni con 12 milioni di dollari di azioni Tesla in tasca. A dare la notizia è stato lo stesso DeBolt con un tweet diventato virale in poche ore. La storia del giovane e intraprendente investitore è stata raccontata dal blog finanziario statunitense Ramp Capital, che ha evidenziato la sua “grinta e la determinazione nel comprare e tenere duro nel tempo pur avendo fede in un’unica società”. DeBolt ha iniziato nel 2013 acquistando 2.500 azioni Tesla a 7,50 dollari. Oggi quel lotto vale circa 2,2 milioni di dollari. Attualmente DeBolt possiede 14.850 azioni Tesla a un costo medio di 58 dollari ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021), ex dipendente di Google poi passato ad Amazon, andrà ina soli 39con 12 milioni di dollari di azioniin tasca. A dare la notizia è stato lo stessocon un tweetvirale in poche ore. Ladel giovane e intraprendente investitore è stata raccontata dal blog finanziario statunitense Ramp Capital, che ha evidenziato la sua “grinta e la determinazione nel comprare e tenere duro nel tempo pur avendo fede in un’unica società”.ha iniziato nel 2013 acquistando 2.500 azionia 7,50 dollari. Oggi quel lotto vale circa 2,2 milioni di dollari. Attualmentepossiede 14.850 azionia un costo medio di 58 dollari ...

