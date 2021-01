La Serie A ci riprova: “Stadi aperti ai vaccinati, e più di mille sugli spalti” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Impermeabile alla realtà che lo circonda, con i numeri della pandemia che non flettono, i colori delle zone che funzionano poco e interi comparti chiusi o socchiusi, come la scuola, il calcio ogni tanto torna alla carica per riaprire gli Stadi. “Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali affinché gli Stadi vengano riaperti al pubblico”, dice Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, intervenuto a Reggio Emilia a margine della presentazione della Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli. De Siervo dice di “aver già presentato al Governo un lavoro di accurata analisi tecnica, con pudore e con rispetto. Ci sono tante modalità possibili per avere numeri maggiori di mille spettatori perché gli ampi spazi dello Stadio consentono di rispettare il distanziamento. Così come i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Impermeabile alla realtà che lo circonda, con i numeri della pandemia che non flettono, i colori delle zone che funzionano poco e interi comparti chiusi o socchiusi, come la scuola, il calcio ogni tanto torna alla carica per riaprire gli. “Stiamo combattendo nelle sedi istituzionali affinché glivengano rial pubblico”, dice Luigi De Siervo, amministratore delegato della LegaA, intervenuto a Reggio Emilia a margine della presentazione della Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli. De Siervo dice di “aver già presentato al Governo un lavoro di accurata analisi tecnica, con pudore e con rispetto. Ci sono tante modalità possibili per avere numeri maggiori dispettatori perché gli ampi spazi delloo consentono di rispettare il distanziamento. Così come i ...

