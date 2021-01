La sconcertante crisi di governo è questione di ore Le ministre in quota Italia Viva astenute sul Recovery Plan, pronte a dimettersi oggi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sullo sfondo della ormai certa crisi c’è lo stesso di “Enrico stai sereno”. E poi Letta, disgustato, lasciò pure il parlamento per dedicarsi all’insegnamento. In Consiglio dei ministri il Recovery Plan ha avuto il via libera con l’astensione di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, due esponenti di Italia Viva pronte a dimettersi oggi. Il tema è quello del Mes da un punto di vista contenutistico? I 37 miliardi di euro che è opportuno chiedere in prestito all’Unione europea per fare rifiatare un sistema sanitario in grandissima emergenza? Tema di grande serietà. Ma si discute, anche duramente. Non si mette in crisi un governo in una situazione di così grave difficoltà. Del resto, cosa si vuole da uno diventato famoso come ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sullo sfondo della ormai certac’è lo stesso di “Enrico stai sereno”. E poi Letta, disgustato, lasciò pure il parlamento per dedicarsi all’insegnamento. In Consiglio dei ministri ilha avuto il via libera con l’astensione di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, due esponenti di. Il tema è quello del Mes da un punto di vista contenutistico? I 37 miliardi di euro che è opportuno chiedere in prestito all’Unione europea per fare rifiatare un sistema sanitario in grandissima emergenza? Tema di grande serietà. Ma si discute, anche duramente. Non si mette inunin una situazione di così grave difficoltà. Del resto, cosa si vuole da uno diventato famoso come ...

FedericoGurioli : Il fatto che un partito del 2% possa portare ad una #crisidigoverno è intuibile come sia debole questo Governo. Ma… - Quinta00876879 : RT @RobbyS65: @teoxandra @GrandePinguino no vabbè , sai qual'è la cosa + sconcertante... un profilo con un tweet fissato del genere abbia… - teoxandra : RT @RobbyS65: @teoxandra @GrandePinguino no vabbè , sai qual'è la cosa + sconcertante... un profilo con un tweet fissato del genere abbia… - RobbyS65 : @teoxandra @GrandePinguino no vabbè , sai qual'è la cosa + sconcertante... un profilo con un tweet fissato del gen… - cotrozzi_lisa : RT @AndFranchini: 'Trovatene un altro': Rocco Casalino, la causa della crisi: sconcertante indiscreto dal Pd -

Ultime Notizie dalla rete : sconcertante crisi La sconcertante crisi di governo è questione di ore Noi Notizie Rocco Casalino, "amore stai tranquillo". Lo sconcertante retroscena su Conte e il suo portavoce: in che mani è il premier

A sentire Augusto Minzolini, che riporta tutto nel suo retroscena sul Giornale, il portavoce di Palazzo Chigi sta sereno. 12 gennaio 2021 a. a. a. 'Amore, stai tranquillo'. 'Trovatene un altro': Rocco ...

Matteo Renzi, retroscena: Bellanova e Bonetti si dimettono dopo il Recovery plan. "Appoggio esterno", scenario sconcertante

In questo modo Italia Viva sarebbe poi libera di votare a piacimento o di mettere in atto “l’astensione tattica” per non far cadere l’esecutivo. Una mossa che potrebbe concretizzarsi anche dopo le pre ...

A sentire Augusto Minzolini, che riporta tutto nel suo retroscena sul Giornale, il portavoce di Palazzo Chigi sta sereno. 12 gennaio 2021 a. a. a. 'Amore, stai tranquillo'. 'Trovatene un altro': Rocco ...In questo modo Italia Viva sarebbe poi libera di votare a piacimento o di mettere in atto “l’astensione tattica” per non far cadere l’esecutivo. Una mossa che potrebbe concretizzarsi anche dopo le pre ...