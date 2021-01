La reunion dei De Sfroos e l’album Manicomi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo 25 anni Van De Sfroos si è riunito al gruppo con cui aveva iniziato, i DE Sfroos. Per l’occasione hanno ripubblicato, anche in vinile, lo storico album “Manicomi” che aveva decretato loro il primo successo. I brani affrontavano tematiche perfettamente adattabili ai tempi attuali, come il disagio psichico, la rivalsa dei diversi o la vendetta degli screditati. Durante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera, mi sono collegato con Davide Van De Sfroos e Alessandro Frode. Nel video c’è sia l’intervista che una esibizione live in occasione della presentazione del disco. Ecco il racconto che hanno scritto per raccontare questa reunion e l’album “Manicomi” DE Sfroos “Manicomi” Le canzoni che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo 25 anni Van Desi è riunito al gruppo con cui aveva iniziato, i DE. Per l’occasione hanno ripubblicato, anche in vinile, lo storico album “” che aveva decretato loro il primo successo. I brani affrontavano tematiche perfettamente adattabili ai tempi attuali, come il disagio psichico, la rivalsa dei diversi o la vendetta degli screditati. Durante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera, mi sono collegato con Davide Van Dee Alessandro Frode. Nel video c’è sia l’intervista che una esibizione live in occasione della presentazione del disco. Ecco il racconto che hanno scritto per raccontare questa” DE” Le canzoni che ...

